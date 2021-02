Dédommagement pour les abonnés de la ligne Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds

Les abonnés de la ligne ferroviaire Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds recevront une indemnisation oscillant entre 79 et 281 francs. La nouvelle est parue dans un communiqué des CFF vendredi. Cette compensation est liée aux chantiers entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, qui dureront du 1er mars au 31 octobre 2021. Ces travaux, liés à la future ligne directe, nécessitent une interruption totale du trafic ferroviaire. Un service de bus sera mis en place comme substitution à la ligne de train. Les CFF annoncent que les bus partiront chaque demi-heure et que le trajet durera 7 minutes de plus qu’en train. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet des CFF. /comm-vre