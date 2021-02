Muthoni Drummer Queen et My Name is Fuzzy récompensés

Prix du public pour My Name is Fuzzy



Le public a préféré le clip auto-édité pour Une autre Chanson de My name is Fuzzy, à voir uniquement lors des expositions de l'album Septante-Quatorze. Derrière le nom de l'artiste se cache le réalisateur et musicien neuchâtelois, ancien batteur de The Rambling Wheels, Bastien Bron.

Au total, 195 artistes ont soumis leur travail. Les prix, chacun doté de 5’000 francs, seront remis pour la neuvième fois cette année par le Pour-cent culturel Migros, le Festival du film de Soleure et la Fondation Suisa. La remise aura lieu virtuellement dans le cadre du festival m4music les 24 et 26 mars. /ATS-gtr-lfe