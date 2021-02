Une centaine d’étudiants fêtards délogés par la police

Intervention musclée de la Police neuchâteloise. Samedi 13 février à huit heures du matin, une vingtaine d’agents se sont rendus à la rue des Moulins à Neuchâtel pour mettre fin à une fête illégale qui s’y déroulait. Dans les locaux d’une société étudiante, une centaine d’étudiants s’étaient retrouvés. Une partie d’entre eux a chargé la police pour pouvoir s’enfuir. Face à cette situation, les forces de l’ordre ont fait usage de spray au poivre. Par la suite, trois personnes ont été interpellées et emmenées au poste. Au total, ce ne sont pas moins de 47 personnes qui ont été identifiées comme participantes à cette fête, et s’exposent à des amendes d’ordre au vu de l’infraction aux mesures Covid. Les organisateurs ont également été identifiés, et risquent des poursuites pénales. La perquisition des locaux a permis de saisir du matériel audio, de signalisation de chantier, de médicaments, et de matériel servant à la consommation de stupéfiants. /comm-lfe