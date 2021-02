Nathalie Pignard-Cheynel : « Un lien particulier entre la radio et ses publics »

« Depuis toujours, la radio est le média de la proximité et du quotidien. » Directrice de l’Académie du journalisme et des médias à Neuchâtel (AJM), Nathalie Pignard-Cheynel explique ainsi le succès qu’a ce média depuis plus d’un siècle. Plus consommée que la télévision ou la presse écrite, la radio a donc droit à sa journée mondiale, le 13 février. L’UNESCO a proclamé cet évènement en 2011 afin de « promouvoir l’information fiable en tant que bien commun, et aider à garantir les libertés fondamentales ».

Face à des changements technologiques et sociaux d’envergure, la radio doit savoir innover et évoluer pour garantir son avenir. « Un grand défi » selon Nathalie Pignard-Cheynel, qui insiste sur la continuité qui existe entre la radio traditionnelle et les nouveaux formats, sortis de terre cette dernière décennie. Podcasts, contenus à la demande ou encore nouveaux canaux de distribution sont aujourd’hui au cœur des réflexions.