Retrait de l’initiative « Rives pour toutes et tous »

Les Verts neuchâtelois retirent leur initiative « Rives pour toutes et tous ». Le texte avait été déposé en 2016 par le parti, il demandait notamment qu’un passage continu, aménagé et entretenu de deux mètres de large au moins soit garanti le long des lacs neuchâtelois. Finalement les Verts ont communiqué mercredi après-midi être satisfait du contre-projet proposé et approuvé par le Grand Conseil le 26 janvier dernier, même si ce projet est moins coûteux et moins ambitieux. Le parti neuchâtelois s’aligne donc au crédit d’engagement de 2,4 millions de francs, prévu sur cinq ans, afin de réaliser les tronçons manquants du sentier du Lac de Neuchâtel. /comm-swe