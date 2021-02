Deux candidates vert’libérales pour le Conseil d’Etat

L’assemblée générale virtuelle des vert'libéraux a désigné deux femmes pour représenter le parti dans la course au Château. Il s’agit de Brigitte Leitenberg, conseillère générale chaux-de-fonnière, et de Mireille Tissot-Daguette, conseillère générale neuchâteloise et co-présidente du parti cantonal. Lors de cette même assemblée, les Vert’libéraux ont validé une liste de 75 candidats pour le Grand Conseil, avec l’objectif d’en décrocher au moins huit. À l’heure actuelle, quatre députés portent les couleurs vert’libérales au législatif cantonal. Le parti veut axer sa campagne autour des thèmes de la durabilité et de l’innovation. Le premier tour de l'élection au Conseil d'Etat ainsi que l'élection du Grand Conseil aura lieu le 18 avril 2021. /comm-lfe