Près de 80 établissements chaux-de-fonniers réunis sur un service en ligne

Afin de pouvoir offrir un maximum de visibilité aux commerces de proximité, la Ville de La Chaux-de-Fonds a mis en place une liste sur son site internet des établissements proposant des livraisons ou du « click & collect ». Cette liste contient les coordonnées de près de 80 commerces, restaurants, hôtels et autres prestataires de services. Les gérants et tenanciers intéressés peuvent continuer à s'inscrire via le site de la métropole horlogère. /comm-vre