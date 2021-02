Clyde et Yann Engel s’illustrent en Italie

Belle performance de Clyde et Yann Engel en Italie. Ils ont réussi à se placer 123e et 148e, sur 1'000 concurrents, du 70km de style classique de la Marcialonga de ski de fond dans le Trentin italien. Les deux Saint-Blaisois, membre du ski-club La Sagne, sont très contents de leurs performances et saluent le fait que l’événement ait pu avoir lieu. En effet, les organisateurs ont dû adapter l’événement en interdisant tout public et accompagnants à la suite des directives anti-covid émises par le gouvernement italien. Seulement 1'000 fondeurs ont participé cette année à la course contre 6'000 en temps normal. Les Suédois se sont mis à l’honneur en s'imposant dans les catégories masculines et féminines avec Emil Persson en 3h11’06’’ et Lina Korsgren, en 3h27’13’’. /comm-vre