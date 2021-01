Nouveau président et stratégie électorale validée au PSN

Le Parti socialiste neuchâtelois donne son feu vert à la stratégie adoptée pour les élections cantonales et accueille un nouveau président. Les délégués du PSN étaient réunis samedi matin en visioconférence pour leur congrès. Ils ont validé la candidature du sortant Laurent Kurth, de Florence Nater et de Frédéric Mairy pour la course au Conseil d’Etat.

Le parti présentera également 100 candidats, dont 51 femmes, en vue de l’élection au Grand Conseil le 18 avril. L’objectif des socialistes est de conserver une double majorité de gauche.

Par ailleurs, la présidente Florence Nater a cédé sa place à Romain Dubois, seul candidat en lice. Etudiant en droit à l’Université de Neuchâtel, le nouveau président, âgé de 24 ans, est actuellement conseiller général à Boudry et député suppléant. Il évoque la façon dont il envisage son nouveau rôle de président.