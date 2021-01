La Chaux-de-Fonds: premiers travaux ce printemps pour la nouvelle H18

Une chance pour La Chaux-de-Fonds

D'une seule voix, la Ville et le Canton rappellent l'importance de ce projet pour l'attractivité économique et résidentielle de La Chaux-de-Fonds. Pour rappel, il intègre la construction d'un tunnel sous le quartier des Arêtes, entre le vallon des Petites-Crosettes, au sud, et la rue du Collège sous le Parc des Sports de La Charrière au nord, en plus d'un élargissement de la rue de l'Hôtel-de-Ville profitable à la mobilité douce.

Délester la vieille ville de ces 22'000 véhicules, qui transitent chaque jour depuis et vers le Jura et la France, permettra à la Ville d'envisager des réaménagements piétons dans plusieurs secteurs du centre-ville, en particulier sur les rues Neuve, du Versoix, du Collège et de la Balance.