Charles de La Reussille, Montagnon engagé et retranscrit dans un livre

Moustache et cheveux blancs, sac à dos sur l’épaule et lunettes au bout du nez, si vous habitez La Chaux-de-Fonds ou Le Locle, impossible de ne pas l’avoir croisé au coin d’une place ou d’une rue ou encore dans les tribunes de la patinoire des Mélèzes ou de La Charrière. Charles de La Reussille, fringant octonogénaire, est une tronche, comme on dit dans la région. Il est le personnage de ce livre de Robert Nussbaum publié aux Editions sur le Haut, basées à La Chaux-de-Fonds. Un récit à découvrir gratuitement sur le site des éditions, mais aussi en version papier payante chez les libraires indépendants des Montagnes.

Dans une démarche plus journalistique qu’écrivaine, l’ancienne plume de L’Impartial et d’Arcinfo a mené un long entretien sur plusieurs mois avec cette figure du Parti ouvrier et populaire. Un échange duquel ressort une multitude de facettes du personnage. Son engagement politique, sa passion pour le sport comme entraîneur de football et de hockey puis de joueur. Et enfin, les nombreux voyages qui l’ont mené aux quatre coins du monde. Les anecdotes, nombreuses, transpirent l’engagement et la bonhommie de l’homme, aujourd’hui encore très attaché à la ville et la région qui l’ont vu naître.

Robert Nussbaum insiste sur le rôle de mémoire joué par ce type d’ouvrages. C’est la raison pour laquelle il ambitionne, avec le soutien de la maison d’édition, de créer une association pour financer d’autres portraits de Montagnons emblématiques. Une démarche qui verra peut-être le jour si l’intérêt du public est bien là après cette première publication. /lre