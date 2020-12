Coup de gueule : la relégation mal préparée de Xamax

Neuchâtel Xamax FCS a hâte de tourner la page de 2020. Durant cette année, le club de football « rouge et noir » a connu une relégation en Challenge League et a enchaîné sa plus longue série de défaite. Au-delà de l’aspect sportif, c’est la gestion du club qui fait débat. C’est le coup de gueule de Damien Piscopiello: