Action boulangère pour les personnes atteintes de handicap

Aborder la question de la différence par la confection de bonhommes de pâte. C’est l’action menée conjointement par Pro Infirmis Jura-Neuchâtel et des artisans boulangers-confiseurs des cantons du Jura et de Neuchâtel à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées. Nommée « Toutes et tous faits de la même pâte », cette sensibilisation vise à promouvoir une vision inclusive des personnes handicapées dans notre société. À travers des bonhommes de pâte « normaux » et « différents », la campagne veut faire accepter que l’handicap fait partie de la condition humaine, et qu’il doit ainsi être traité sur un pied d’égalité. « Presque tous parmi nous souffriront d’un handicap temporaire ou permanent à un moment de notre vie » rappelle l'association. À l’occasion de son centième anniversaire, Pro infirmis s’engage pour la participation active des personnes atteintes d’un handicap dans la vie publique et sociale. /comm-lfe