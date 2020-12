Soutien du canton pour la culture neuchâteloise

Le canton vient en aide à l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Le milieu artistique doit faire face aux diverses restrictions qui engendrent fermetures et annulations, et en fin de compte de la précarité économique. Pour rappel, deux trains d’aides sont d’ores et déjà en cours. Les aides annoncées en mars par la Confédération en partenariat avec le canton ont déjà généré près de 180 demandes d’aides à l’échelle cantonale. Toutes les demandes seront traitées d’ici fin décembre, indique le Conseil d’Etat dans un communiqué. Dans un second temps, au vu de la prolongation des restrictions sanitaires, la Confédération a débloqué un rallongement des aides à hauteur de 280 millions à l’échelle suisse. L’enveloppe neuchâteloise, complétée par le canton et la LoRo, se chiffrera à 6,4 millions de francs. Ce second train d’aides concerne uniquement les entreprises culturelles. Il s'agit à la fois d'une indemnisation et d'une aide à la transformation afin de rechercher des nouvelles manières d’attirer du public.