Le monde en cause : la mobilisation des Brésiliens face au racisme

Nous nous rendons ce mardi au Brésil où le racisme fait de plus en plus parler de lui. La mort d’un homme noir dans un magasin Carrefour il y a une dizaine de jours a suscité d’importantes manifestations. Les élections municipales de ce week-end ont également montré une tendance à la hausse du nombre de candidats noirs. Ce scrutin s’assimilait à un test pour le président, Jair Bolsonaro, aujourd'hui sans parti, isolé et très critiqué pour sa gestion de la pandémie. Les précisions de notre correspondante au Brésil, Marie Naudascher :