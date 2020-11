Laurent Weber voit la vie en « rouge et noir »

Certains extraits sonores qui habillent cette interview sont issus des archives de la RTS.

Maillots, fanions, pin’s, billets ou programmes de matches, la liste est encore longue. L’appartement de Laurent Weber regorge d’objets estampillés Xamax. Une passion dévorante pour les « rouge et noir ». Il s’attelle à numériser les objets et les écrits liés au club. La tâche est titanesque. Il détient 300 gigas de données, dont plus de 13'000 scans. Dans ce 2e volet, l’archiviste de Xamax évoque son travail et ses projets.