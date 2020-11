La vie derrière les portes closes du musée

Cette semaine, une poignée artistes d’horizons forts différents a saisi l’opportunité de créer au musée. Il y avait par exemple ces deux jeunes femmes, comédiennes et metteuses en scène, en train de préparer une conférence décalée sur l’histoire de l’art ou cette dame d’un certain âge penchée sur son travail de fin d’études du cours préparatoire des Beaux-arts de Zurich. Plus loin trois jeunes hommes mettaient une touche finale au scénario de leur prochain moyen-métrage. À quelques pas de là, une jeune plasticienne avait installé son chevalet et ses tubes de couleurs. Tous se sont dits inspirés par les lieux et les œuvres :