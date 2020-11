Sorti(e) de Boîte : la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie

Sorti(e) de boîte se penche sur les situations difficiles que vivent les entreprises en raison de la crise sanitaire et l’impact des mesures qui sont prises pour lutter contre la pandémie.

Les cantons romands ont tour à tour pris des mesures drastiques pour tenter de ralentir la deuxième vague. Des mesures qui passent notamment par des fermetures de certains commerces, des bars, des restaurants, mais aussi parfois des espaces culturels.

Pour évoquer l’impact de ces mesures et les conseils que peuvent recevoir les entreprises, l’entretien avec le directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie est à retrouver ci-dessous. Florian Németi évoque notamment les pistes pour préserver les capacités, les liquidités et l’emploi. /aju