Sorti(e) de boîte : A la Bonne Miche

Sorti(e) de boîte grimpe en voiture ce jeudi et fait escale au drive à pain. L'enseigne « A la Bonne Miche » a ouvert ses portes il y a 7 ans à Moutier dans un ancien garage situé en bordure de route principale. On y achète son pain sans sortir de son véhicule, souvent après le travail. Au four et au guichet, on retrouve Yves Schneider, qui a opéré un virage à 180 degrés pour se lancer dans cette aventure. Ce passionné de bons produits travaillait dans le bâtiment. Grâce notamment à son beau-père, propriétaire de la bâtisse où le drive à pain a vu le jour en 2013, il a pu faire de son hobby un job à part entière :