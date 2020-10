Les soutiens neuchâtelois « Pour des multinationales responsables » se mobilisent

Céline Vara a rapidement renchéri. Pour la conseillère aux Etats verte, on ne peut pas s’opposer aujourd’hui à une initiative qui cherche à poursuivre les gens ou les entreprises qui commettent une faute grave, une atteinte à l’environnement ou aux droits humains, en les déresponsabilisant.

L’argument est également soutenu par la co-présidente du PDC Neuchâtel Nathalie Schallenberger et par Maxime Auchlin, secrétaire général des Vert’libéraux Neuchâtel. Les deux politiciens ont également fait référence aux dégâts supposés que pourrait provoquer l’initiative aux PME par effet domino, avertissement brandi par les partisans du « non ». « Aucun risque », ont-ils assuré, puisque le texte précise bien que les petites et moyennes entreprises ne sont pas concernées.





Contre-projet insatisfaisant

Le Parlement fédéral a récemment proposé un contre-projet à cette initiative. Toutefois, celui-ci ne convainc pas les initiants qui le qualifient de « pantalonnade » ou encore « d’alibi ». Défendu par le Conseil des Etats et le Conseil fédéral, ce contre-projet oblige les multinationales à rendre un rapport annuel sur leur politique dans le domaine des droits de l’homme, ainsi qu’à un devoir de diligence, particulièrement en matière de travail d’enfants et de minerais de conflit. Des exigences jugées très insuffisantes pour responsabiliser les grandes entreprises.