Les deux « grands » bousculés

Les partis traditionnels se font bousculer. Avant d’entrer dans les détails, il faut préciser qu’entre 2016 et 2020 le nombre total de sièges dans les législatifs des communes du canton a diminué. D’une part, parce qu’il y a eu des fusions et d’autre part, parce que certaines communes ont réduit leur nombre d’élus au Conseil général. Partant de ce constat, le PLR enregistre une légère perte. Il y a quatre ans, le parti libéral-radical occupait 44% des places dans les législatifs communaux du canton contre 43% après les résultats de lundi. Un petit pourcent de perte que relativise le parti. Si les libéraux-radicaux perdent des plumes au détriment des Vert’libéraux, cela n’est pas vu négativement, les deux partis ayant souvent des visions communes sur l’économie et le rôle de l’Etat dans la société.

Le PS tient à le souligner, la gauche n’est pas sortie battue dans plusieurs communes, malgré la perte sèche de sièges socialistes. Reste qu’entre 2016 et 2020, le parti à la rose passe de 25% à 23% au sein de l’ensemble des conseils généraux où il est présent.

Les Verts prennent une ampleur inédite dans le paysage politique neuchâtelois. Le parti passe de 54 sièges en 2016 à 93, soit 39 fauteuils supplémentaires. Lors de la prochaine législature, les écologistes occuperont 12,38% du total des sièges dans les législatifs communaux.

Quant aux Vert’libéraux, ils occupent désormais 17 sièges dans huit communes, ce qui représente 2,26% sur les 751 sièges qui étaient à repourvoir lors de ces communales. Ils progressent partout, sauf au Locle, où ils ne réussissent pas à faire leur entrée. Le parti se dit aussi heureux de quadriller désormais le territoire cantonal avec des élus sur le Littoral, mais aussi dans les Montagnes neuchâteloises, dans les Vallées ou encore à Milvignes et au Landeron. /jpp-sbe