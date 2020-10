Le dépouillement a repris ce lundi matin

Le dépouillement a pu reprendre ce lundi matin. Après la panne de dimanche qui a empêché la publication des résultats dans neuf communes dont les trois villes de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, les travaux de saisies et de contrôle ont repris. Selon le communiqué de l’Etat, tous les bulletins ont été scannés et conservés en lieu sûr. Á la suite des problèmes de dimanche, une rencontre entre le SIEN, la Chancellerie d'Etat et la commission de gestion du Grand Conseil sera rapidement mise sur pied.

Selon nos informations, la Chancellerie cantonale souhaite que tous les résultats soient publiés en même temps. Elle a transmis cette directive aux chancelleries communales. Les résultats devraient être disponible au mieux en fin de journée. /lfe