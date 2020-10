Des boîtes à protections hygiéniques solidaires à Yverdon

Imaginez une boîte à livres, mais qui contiendrait des protections hygiéniques et des préservatifs. Le projet s’intitule « taBoox » (contraction de tabou et de box, ‘boîte’ en anglais) et est développé par le Conseil des Jeunes d’Yverdon-les-Bains (CDJY). Cette « boîte à tabous » se veut solidaire. Elle mettra gratuitement à disposition de la population, et principalement des jeunes, des protections hygiéniques, des préservatifs et des brochures de diverses associations. L’objectif est donc double : geste solidaire et d’information.

Parmi les thèmes abordés, la sexualité féminine a la part belle avec la contraception, mais aussi la précarité menstruelle. Rappelons que cette dernière fait référence au manque d’accès aux protections menstruelles pour des femmes qui n’ont pas les moyens d’en acheter. Un problème qui a fait mouche auprès du Conseil des Jeunes d'Yverdon.