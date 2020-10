Pas de 44e édition de la Bourse suisse d’horlogerie en 2020. La manifestation prévue à La Chaux-de-Fonds le 1er novembre a été annulée. Les organisateurs annoncent dans un communiqué mardi que la décision a été prise à la suite du renforcement des mesures de préventions sanitaires annoncées les derniers jours.

Cette bourse horlogère est l'une des plus importantes et des plus prisées du pays, réunissant habituellement cinquante exposants et plus d'un millier de visiteurs. /swe