Les Vert’libéraux ne manquent pas d’ambition à La Chaux-de-Fonds

Le Parti vert’libéral des Montagnes neuchâteloises vise haut. La jeune section locale, tout juste créée en janvier dernier, ne cache pas ses ambitions en vue des élections communales du 25 octobre. Elle espère bien faire son entrée au Conseil général de La Chaux-de-Fonds et peut-être même arracher une place au Conseil communal. Vendredi, elle présentait officiellement ses candidats à l’exécutif.

Des profils « variés, mais complémentaires » selon le président de la section, Pascal Kaufmann. Ainsi, Aliénor Zaffalon, architecte, Brigitte Leitenberg, commerçante indépendante, Laurent Delacroix, enseignant, Dino Belometti, chef du service de la cohésion à Payerne et Alain Othenin-Girard, ingénieur du bois, sont en lice pour le Conseil communal et le Conseil général. Une liste de noms complétée par Julie Fallet, étudiante, Thierry Hild, directeur adjoint du Cercle scolaire du Locle, Ludwig Lemmenmeier, journaliste libre et le président Pascal Kaufmann, ingénieur, qui aspirent à obtenir une place au Conseil général de la Métropole horlogère.





Un programme en trois axes

« La Chaux-de-Fonds en tant que commune verte, où il fait bon vivre, avec des finances durables ». Le programme politique des Vert’libéraux des montagnes se résume en cette seule phrase de son président.

Honneur à son nom, le parti s’engage pour la biodiversité et le climat. Il promet « de soutenir des projets novateurs et durables pour l’économie et l’environnement », alors qu’il dénonce la complexité réglementaire en ville de La Chaux-de-Fonds, frein à des mesures et à des projets environnementaux « nécessaires », tels que l’assainissement énergétique des bâtiments et la réalisation du parc éolien du Crêt-Meuron.

Sur le plan social, les Vert’libéraux soulignent le statut multiculturel de la ville. Ils espèrent durant la législature contribuer à tisser des liens entre la population, les partis politiques et les nombreuses associations culturelles et sportives. Pour favoriser les synergies et les collaborations, ils proposent de créer une équipe de « faciliteurs » ayant pour tâche de répondre efficacement aux idées et aux propositions. Les Vert’libéraux veulent s’engager et encourager la démocratie participative.

Enfin, l’économie reste un thème d’actualité brûlant. « Pas de finances durables sans un environnement économique sain, dynamique et diversifié », a martelé l’un des candidats. La Chaux-de-Fonds doit notamment, selon le parti, privilégier les partenariats public-privé pour favoriser sa renaissance économique. Il est également jugé nécessaire de diversifié le tissu industriel pour espérer retenir la jeunesse hautement qualifiée formée dans la région. /dsa