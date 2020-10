Offrir une alternative aux partis traditionnels de Val-de-Travers

AGORA veut donner l’opportunité à la population de Val-de-Travers de s’exprimer autrement. La formation politique a vu le jour en vue des élections communales du 25 octobre. Elle n’est ni de gauche, ni de droite, et compte sept candidats sur sa liste. AGORA espère faire son entrée au Conseil général du Vallon en obtenant trois à cinq sièges sur les 41.

Dans son programme de campagne, plusieurs thèmes y figurent comme le soutien à l’économie locale, la volonté de stopper l’érosion démographique et limiter la casse pour les finances communales, ou encore l’encouragement du soutien aux familles et de la mobilité douce, sans oublier une transition énergétique si possible sans projet éolien. /swe