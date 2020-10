Trois photographes récompensés au concours Safari-photo au Val-de-Ruz

Le patrimoine animalier du Val-de-Ruz à l’honneur au concours Safari-photo. Ce concours ouvert à tous demandait aux amateurs de photographie de déposer leurs meilleurs clichés sur la plateforme « Nos voisins sauvages » afin de participer à la compétition.

Au final, 17 personnes sont sorties du bois et déposés plus de 60 photos. Le prix du Jury a été remporté par Yann Pasquier pour sa photo de trois chevreuils. « Elle montre bien la structure familiale qui prévaut chez les chevreuils. Les deux jeunes mâles, les chevrillards, ont encore leurs taches juvéniles de faon et suivent leur mère – même s’ils sont déjà grands», décrit Michel Blant, biologiste et membre du jury. Le prix du public est quant à lui attribué à deux vainqueurs ex-aequo, Claude-Alain Schwaab pour la capture d’un « écureuil acrobate », ainsi qu’à Maïté Drouard pour ses deux renardeaux curieux. /comm-lfe