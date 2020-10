Pas de gala pour Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Il n'y aura pas de soirée de gala cette année pour Pro Infirmis Jura-Neuchâtel. L'événement a lieu tous les deux ans et met en scène la troupe des « Stars d’un instant », essentiellement composée de personnes en situation de handicap. La crise sanitaire et le confinement qui en a découlé ont chamboulé les répétitions et l'organisation de la troupe. L'institution s'est donc vu contrainte d'annuler la manifestation cette année. Le spectacle prévu sera néanmoins filmé à huit clos avec comme objectif de le projeter dans des salles de cinéma l'année prochaine. Une collaboration avec Cinémont s’est déjà mise en place dans cette perspective. Le making-off du spectacle sera également produit sous la forme d'un documentaire. /comm-iar