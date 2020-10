Prison ferme et expulsion du territoire pour des vols

Des vols par métier qui mènent à l’expulsion du territoire suisse pendant 5 ans. Le Tribunal de police à Boudry a aussi condamné jeudi le prévenu à 5 mois de prison ferme. L’homme a subtilisé, entre le 26 et le 29 juin de cette année, à Bienne et Neuchâtel, quatre téléphones portables, un ordinateur et un porte-monnaie. Des infractions commises sans violence. Cette concentration de l’activité délictueuse a poussé la juge à retenir le vol par métier, qui implique l’expulsion obligatoire du territoire suisse.

L’homme a agi au mois de juin, période durant laquelle de nombreux vols avec violence ont été commis sur le Littoral neuchâtelois. Pour son avocat, Florian Godbille, il faut veiller à ne pas faire l’amalgame entre cette bande et des individus comme son client :