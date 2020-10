Plus d’abonnement de ski en commun entre La Robella et Les Rasses

Plus d’abonnement de ski en commun entre les stations de ski de La Robella et des Rasses pour cet hiver. Suite à l’entrée du télésiège de Buttes dans le Magic Pass communiquée en mars, le maintien de l’abonnement en commun était en sursis. Selon les conditions d’admissions du Magic Pass, il n’était pas possible de proposer une telle offre.

Le comité de la station des Rasses à Ste-Croix a confirmé cette décision fin septembre.



L’offre reviendra par contre lors de la saison 2021/2022.

Des abonnements sont quand même proposés dans chaque station pour cet hiver. /swe