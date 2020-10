Le dépistage du cancer du sein augmente dans la région

L’Association pour le dépistage du cancer BEJUNE (ADC BEJUNE) se réjouit ce jeudi de voir que de plus en plus de cancers du sein sont diagnostiqués à un stade précoce. En ce mois d’octobre rose, elle précise que presque 14'500 dépistages ont été réalisés pour la seule année 2019, contre environ 143'000 entre 2005 et 2018. En moyenne, 6 femmes sur 10 participent à ce programme, ce qui fait l’un des plus suivi à l’échelle nationale.

Le cancer du sein est responsable de 1'400 décès chaque année. Un dépistage précoce permet d’améliorer les chances de guérison, avec des traitements moins lourds et moins invasifs.

L’ADC BEJUNE invite les femmes de plus de 50 ans domiciliées dans les cantons de Berne, Neuchâtel et du Jura à venir se faire dépister tous les deux ans. La mammographie est gratuite. Plus d'info sur www.depistage-bejune.ch. /comm-vja