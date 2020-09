Une directrice pour le futur Pôle commerce et gestion

Le Pôle commerce et gestion tient sa future directrice. Le Département de l’éducation et de la famille (DEF) a annoncé ce mercredi matin la nomination de Madame Catherine Zbinden Tissières, actuelle directrice de l’École du secteur tertiaire (ESTER). Le Pôle commerce et gestion regroupera l’ESTER et l’école professionnelle commerciale (EPR), actuellement reliée au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN). Elle entrera en fonction le premier février 2021. /comm-lfe