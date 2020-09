Élections communales : La Chaux-de-Fonds

L’attractivité est sur toutes les lèvres. Dans une ville qui perd depuis quelques années des habitants, La Chaux-de-Fonds doit faire envie pour accroître son assiette fiscale. Mais elle doit aussi faire envie aux entreprises. Le PLR et les Vert'Libéraux, tout comme le Parti socialiste, souhaitent un meilleur accompagnement des entreprises, d’autant plus en période de crise.

Le PS veut aussi une place du marché piétonne. Et c’est même toute la gauche de manière générale qui souhaite un centre-ville avec plus de mobilité douce et d’attractivité pour venir en soutien au commerce de proximit,é et contrer le phénomène des vitrines vides.

À cela s’ajoute une pointe de développement durable dans les partis libéraux comme dans les partis de gauche, ou encore la fin de l’austérité demandée par le POP. Si les années à venir s’annoncent difficiles à La Chaux-de-Fonds, les partis souhaitent souligner les atouts de la Métropole horlogère. « Voir le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide », comme nous l’a résumé une responsable de parti.