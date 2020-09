Élections communales : Val-de-Travers

On le savait déjà: le socialiste Christian Mermet ne se représente pas au Conseil communal. Le parti socialiste tient bien sûr à garder ses deux sièges à l’exécutif. Avec 22 candidats, le PS souhaite aussi maintenir ses 13 représentants au Conseil général. Et au menu de la prochaine législature: le renforcement de la proximité et des liens sociaux, de la qualité de vie ainsi que l’égalité des chances dès l’enfance.

Autre force de l’exécutif, le PLR veut maintenir ses trois sortants. Au législatif, il espère passer de 14 à 18 sièges, en présentant 33 candidats. Seules trois citoyennes se trouvent sur cette liste, la plus jeune de la commune. Les libéraux-radicaux souhaitent s’engager pour une économie prospère, l’augmentation de l’attractivité résidentielle et une société durable.

Et puis il y a l’UDC, qui convoite un siège au Conseil communal. Le parti estime qu’il a montré qu’il méritait sa place. Après les neuf sièges obtenus en 2016 au Conseil général, le parti agrarien souhaite atteindre au moins 11 sièges. Durant les quatre prochaines années, le parti s’engage contre une hausse d’impôts, pour un développement touristique pérenne, pour un soutien des commerces locaux ainsi que pour la qualité de vie.





Deux nouvelles listes



Deux groupes souhaitent de leur côté faire leur entrée parmi les 41 membres du Conseil général de Val-de-Travers.