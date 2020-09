Un cambrioleur en série condamné à Moutier

Ses multiples vols dans diverses maisons de l’Arc jurassien le priveront de liberté durant 35 mois. C’est la peine prononcée vendredi par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland à l’encontre d’un trentenaire roumain. L’homme domicilié en Belgique comparaissait depuis mardi devant la justice à Moutier pour une série de 23 cambriolages menée entre février et octobre 2017 avec des acolytes.

Un prévenu pas crédible

« La défense a très bien fait son travail mais cela n’a pas suffi ». D’entrée de jeu, la présidente du tribunal a donné le ton. «Le prévenu venait en Suisse dans le seul but de commettre des vols » a souligné Maryvonne Pic Jeandupeux. L’homme, incarcéré à Bienne, a dérobé avec ses acolytes pour près de 140'000 francs de butin visitant des maisons de Fontenais au Locle en passant par Sonceboz ou encore St-Imier. « C’est plus que le salaire annuel moyen d’un citoyen » a remarqué la juge en charge du dossier en ajoutant « qu’il devait bien rentabiliser son trajet depuis Bruxelles jusqu’à l’Eldorado des cambrioleurs ». L’homme, qui avait laissé des traces ADN sur les lieux d’infraction, a sans surprise été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation qui le visait, notamment vols en bande et par métier et dommage à la propriété.

« Ici, le vol ne paie pas même si nos prisons sont confortables. Voilà donc comment se terminent vos vacances en Suisse » a conclu amèrement la présidente Pic Jeandupeux.

Une fois ses 35 mois de prison purgés, l’inculpé sera exclu du territoire suisse pour une période de 10 ans. /nme