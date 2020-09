Le ciel pleure la Fête des vendanges

La Fête des vendanges, elle, est presque toujours passée entre les gouttes ces dernières décennies. De 1982 à 2019, 16 éditions sur 38 n’ont pas essuyé une seule goutte de pluie et seulement sept ont subi des averses tous les jours. Mais dans ces cas-là, les températures étaient restées relativement douces ou du moins jamais aussi basses que celles prévues pour ces prochains jours. Une météo aussi maussade pour un week-end de Fête des vendanges s'avère donc rarissime et ne manquera pas de mettre du baume au coeur des fêtards et des tenanciers de stands. Les explications de Cécile Détraz :