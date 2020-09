La Chaux-du-Milieu est inquiète pour ses écoliers

Bus bondés et écoliers en danger, plus de 1'000 personnes ont déjà signé une pétition qui demande une amélioration des transports scolaires à La Chaux-du-Milieu. Depuis la rentrée, les classes de 1re et 2e HarmoS ont été déplacés à La Brévine pour réaliser des économies. Onze élèves supplémentaires prennent donc le bus en direction du village voisin en plus des écoliers qui habitent le long de la vallée.

Selon plusieurs parents, il y aurait désormais beaucoup trop d’enfants qui s’entassent dans le car postal et ceux-ci craignent pour l’intégrité physique des plus petits. Un texte a donc été lancé pour trouver une solution. Ce dernier demande la mise en place d’un petit bus ou car postal de transport scolaire en renfort du car postal de ligne. Celui-ci serait réservé en priorité aux enfants de 4-6 ans. La pétition, dont la récolte de signatures se poursuit jusqu'à la fin du mois, sera déposée à Berne.