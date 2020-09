Élections communales : Les Ponts-de-Martel

Les Ponts-de-Martel vont connaître une baisse drastique de conseillers généraux. L’année passée, la commune a décidé à plus de 80% de réduire d’un quart le nombre de ses élus pour faire face à l’érosion des listes et de la population. En 2016, ils étaient 27 élus au législatif. Ils ne seront désormais plus que 19. Sur les listes pour le Conseil général, le PLR présente 12 candidats, le parti socialiste indépendant 10 et le parti démocratique indépendant 8, soit 30 candidats pour 24 sièges (cinq conseillers communaux et 19 conseillers généraux).



Le PLR espère faire élire tous ses candidats dont la moyenne d’âge est au-dessous des 30 ans; L’occasion de rafler la majorité, ce que les deux autres partis ne voient pas d’un bon œil. Selon ces derniers, la répartition actuelle donne entière satisfaction et permet le débat. Les socialistes, de leur côté, n’ont pas des ambitions démesurées, le but étant de ne pas avoir d’élection tacite et surtout empêcher une majorité au Conseil général.

Du côté du Conseil communal, le PLR va tenter de conserver sa majorité avec trois sièges qui sont occupés actuellement par Simon Kammer, Yvan Monnard et Pascal Humbert-Droz. Les socialistes souhaitent conserver le leur même si Didier Barth ne rempilera pas pour l’exécutif. Le parti local, les démocrates indépendants veulent aussi garder un élu à l’exécutif en la personne de Gian Carlo Frosio.

Dans les objectifs et ambitions, les groupes politiques sont tous sur la même longueur d’onde et prônent l’union sacrée. Ils veulent régler le problème de la vacance des logements dans le village et l’exode des habitants. Alors qu’ils étaient 1275 habitants en 2016, il y a désormais 1236 personnes qui résident dans la commune. Garder les commerces et infrastructures est aussi essentiel pour conserver les habitants.

La future maison de la tourbière devrait, de son côté, générer un joli flot de touristes, d’où le soutien de 500'000 francs de la Commune pour ce projet. Les travaux sur la grande route qui traverse le village sont aussi un casse-tête. Près de 2 millions de francs sont engagés pour des travaux qui dureront jusqu’en 2023.

Enfin pour ce qui est d’une possible fusion, elle n’est pas envisagée pour le PLR et le PS. Mais selon le PDI, un projet avec La Sagne et Brot-Plamboz était un temps envisagé, mais les importantes distances géographiques – la vallée faisant 20 kilomètres de long – ont rendu ce projet irréalisable. Selon les groupes, tant qu’assez de citoyens se présenteront sur les listes, il ne devrait pas y avoir de fusion.



Petite surprise. Pas d’UDC présents sur les listes au grand étonnement de plusieurs élus. Dans l’air du temps, il n’y a finalement pas eu de liste et donc point de candidats pour la commune ponlière.