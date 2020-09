Plébiscite cantonal pour la journée d’école en continue

Les ménages neuchâtelois sont favorables à la journée d’école en continue.

Le Canton de Neuchâtel a interrogé récemment la population sur la possibilité d’incorporer un système baptisé MAÉ acronyme pour « ma journée à l’école ». Le but de ce projet est d’intégrer l’enseignement, les repas de midi, les devoirs surveillés et des activités extrascolaires facultatives dans une journée type d’un élève de cycle I. Selon le Canton, il s’agit d’avoir une seule structure pour gérer les élèves dans leur journée et ainsi soulager les parents qui sont actifs dans le monde du travail.

Sur les 6670 ménages qui ont été interrogés par courrier, 58 % ont répondu. Plus de deux tiers des parents (70 %) se prononcent en faveur de l'école en continue. Un appel à projets sera lancé à la fin de l’année avec une mise en service d’ici 2023 pour les communes qui le souhaitent.

Le financement - évalué à plusieurs milliers de francs - devrait être pris en charge par la Confédération. Selon la ministre neuchâteloise de l'éducation, Monika Maire-Hefti, Berne a déjà déclaré que le projet était éligible en voie de recevoir une subvention. /jha