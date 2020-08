Les Verts veulent se passer de l'affichage sauvage

Les Verts neuchâtelois ont décidé de renoncer à l'affichage « sauvage » lors des futures élections communales du 25 octobre. Lors de la dernière campagne, le parti a fait constat que des panneaux arrachés se retrouvaient dans la nature.

Les Verts neuchâtelois miseront sur les emplacements officiels et privés, proposés par la SGA, les communes et leurs propres membres, ont-ils indiqué lundi. En plus des moyens de campagne habituels, le parti a aussi prévu des petits panneaux en bois, agrémentés de sacs de graines à faire germer, qui pourront garnir pots et jardins de privés. Ces panneaux seront surveillés et alimentés régulièrement par les candidats.

Les Verts souhaitent à l'avenir « que d'autres voire l'ensemble des partis politiques neuchâtelois renoncent également à ces affiches au haut potentiel polluant », peut-on lire dans le communiqué. /ATS