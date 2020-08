Le tourisme au Val-de-Travers plus fort grâce aux collaborations

L’union fait la force. C’est la conviction sur laquelle vont continuer de s’appuyer les différents prestataires touristiques du Val-de-Travers. Un nouveau projet est même appelé à renforcer encore davantage les collaborations.

Sur la lancée d’un plan directeur touristique mis sur pied par la Commune de Val-de-Travers en 2016, l’association Destination Val-de-Travers a levé le voile jeudi à Môtiers sur ce qu’elle assure être une première en Suisse.

Quelque 200 acteurs touristiques de la zone géographique du Val-de-Travers, des grosses infrastructures jusqu’aux chambres d’hôtes, vont désormais s’organiser en six réseaux thématiques : l’absinthe, la culture, les mobilités, les hébergements, les loisirs, ainsi que la restauration et le terroir. Le but, à terme, sera d’améliorer l’accueil et l’offre proposée aux touristes, par ailleurs venus en nombre cet été. Les premiers projets qui pourraient être mis sur la table concernent l’accès en transports publics au Creux-du-Van et aux pistes de ski de fond depuis le versant neuchâtelois ou encore la mise en avant plus régulière des nombreux événements culturels gratuits au Vallon.

La démarche a été jugée innovante par la Confédération qui a versé 400'000 francs de subventions. D’autres aides, du Canton de Neuchâtel, des communes vallonnières ou encore de la Loterie romande, permettent la mise sur pied d’un budget de 1,2 million de francs pour trois ans.

La plus grande partie du budget (60%) sera utilisée pour la constitution des réseaux et la mise sur pied des premiers projets. Le développement de l'accueil (20%) et de la vente en ligne (15%) sont les deux autres postes majeurs du plan financier.







Vers une amélioration de la communication

Le développement du tourisme au Vallon passera également par une meilleure présence en ligne. Le développement d’un nouveau site internet est à l’étude. Il permettra à terme de consulter toutes les informations concernant la région mais aussi d’acheter à l’avance des prestations touristiques ou des hébergements. /lre