Un ancien enseignant condamné pour pédopornographie

Un instituteur devant la justice. L’homme de 54 ans a comparu ce mardi devant le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers à Boudry. Il était reproché au prévenu des actes d’ordre sexuel sur quelques-unes de ses élèves, âgées entre 10 et 11 ans. Il a été notamment fait mention d’un comportement inapproprié et de contacts non-désirés tels que des bises forcées ou des mains sur les fesses. Il lui était également reproché d’avoir téléchargé des milliers d’images pédopornographiques, entre mars 2015 et mars 2018.

Le Tribunal n’a finalement pas retenu les soupçons d’attouchements sexuels. Aucun des gestes, certes jugés peu appropriés, ne remplissait les conditions pour tomber sous le coup du droit pénal. En revanche, la prévention de pornographie est retenue. L'homme écope de 120 jours-amende à 10 francs, avec un sursis de trois ans. En outre, un suivi psychothérapeutique et le contrôle ponctuel de son matériel informatique par l’Office de probation ont été imposés par le président du tribunal. Un tiers des frais de justice est à la charge du prévenu, alors qu’une indemnité d’un peu moins de 5'000 francs lui est accordée pour le travail de son avocate.

Le cas échéant, les parties ont désormais dix jours pour se saisir du Tribunal cantonal. /dsa