Le cœur de Corcelles va vibrer en musique

La musique se refait gentiment une place sur scène. La première édition du Festival Resound Corcelles a lieu samedi. Au programme dès 17h30, Peter Finc, Florence Chitacumbi et Félicien LiA. L’événement se tient dans une toute nouvelle salle polyvalente créée en juin dernier : le KVO. Il vise à promouvoir les arts vivants, particulièrement le jazz et les musiques du monde, mais a aussi pour objectif de devenir un lieu de projection et d’expérimentation multimédia. Cette salle est gérée par la Société pour la promotion de la culture sur le littoral neuchâtelois fondée en 2018 et qui a pour objectifs de combler l’offre et de stimuler les partenaires. Son président, Philippe Dallais explique comment est née l’idée du KVO.