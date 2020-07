Du rail au bus pour la ligne Le Locle-Les Brenets

Le Locle et Les Brenets ne seront bientôt plus reliés par un train. L’Office fédéral des transports, le Canton de Neuchâtel et les deux communes bientôt fusionnées privilégient une liaison par bus électrique entre la gare de la Mère commune et le village des Brenets. L’infrastructure ferroviaire actuelle sera en partie adaptée pour créer une voie de bus en site propre.

Les autorités espèrent une mise en service en 2025, avec une cadence à la demi-heure. La future ligne de bus devrait réutiliser une partie de la plateforme ferroviaire existante – en particulier le tunnel de la Combe-Monterban – avant de rejoindre la route cantonale au Bas des Frêtes.

L’étude préliminaire va être lancée à l’automne. En attendant une éventuelle mise en service, TransN va assurer l’entretien des installations ferroviaires. Ces investissements seront financés par le fonds fédéral pour les infrastructures ferroviaires (FIF), précise le communiqué de la Chancellerie d’Etat. /comm-mwi