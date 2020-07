Bikini Test vers un nouvel élan

Un nouvel élan se dessine à Bikini Test pour la saison prochaine. La salle de concerts de La Chaux-de-Fonds pourra compter sur plus de professionnalisme dans son organisation. Alors que le club bénéficiait jusqu’à présent d’un salarié à 40% pour l’administration, et d’un autre à 80% pour les aspects techniques et la programmation, deux nouveaux postes sont créés. Loris Vettese, programmateur du festival franc-montagnard Tartares de Miettes, est le nouveau co-programmateur aux côtés de Joan Dubois à 20%, tandis qu’Emilie Pellissier est nommée chargée de communication également à 20%. Deux profils qui doivent donner un nouveau souffle à Bikini Test. Mirsada Talovic, co-présidente de Bikini Test :