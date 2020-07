Le tunnel de la Vue des Alpes sera entièrement fermé à la circulation du 20 juillet au 7 août, prévient jeudi l’Office fédéral des routes. La fin du trafic entre les jonctions de La Chaux-de-Fonds et de Boudevilliers permettra d’inspecter et d’entretenir le tunnel. Le trafic sera dévié sur le réseau secondaire et transitera par le Col de la Vue des Alpes durant cette période. /comm-gtr