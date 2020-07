Peine allégée pour un agriculteur des Brenets

Peine réduite pour l’un des agriculteurs des Brenets reconnu coupable d’avoir employé un étranger au noir. La Cour pénale neuchâteloise a rendu public son jugement vendredi et acquitte le prévenu des infractions de contrainte, de tentative de contrainte, d'usure et d’omission de prêter secours. Par conséquent, la peine de 8 mois avec sursis durant deux ans prononcée en première instance tombe. L’homme reste en revanche coupable d'infraction à la Loi sur les étrangers et de lésions corporelles graves par négligence. Il est ainsi condamné à une peine de 180 jours-amende avec sursis pendant deux ans. Il devra également s’acquitter de sa part des frais de la cause et d’une partie des indemnités des avocats à hauteur d’environ 12'000 francs.

L’appel du Ministère public a quant à lui été rejeté par la Cour pénale. Le procureur demandait une peine alourdie de 20 mois avec sursis pendant 4 ans.

En 2017, le plaignant avait lourdement chuté dans la grange de l’exploitation agricole où il était employé au noir ; une chute qui lui a causé des dommages irréversibles.



Les parties ont 10 jours pour se manifester après réception de ce jugement. /sbe