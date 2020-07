Thriller neuchâtelois à l’honneur sur NIFFF TV

Les jeunes Neuchâtelois ont utilisé pour décor une maison au bord du lac, un jardin du centre-ville de Neuchâtel et diverses caves. Ils sont parvenus à obtenir un peu plus de 7'000 francs par le biais d’un financement participatif et d’une aide du Canton de Neuchâtel pour faire aboutir leur projet. Un projet en partie chamboulé par le passage du coronavirus. Basile Schläfli, caméraman et attaché de production :