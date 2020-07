RHNe : nouvelle gouvernance dès le 1er septembre

Une nouvelle étape de la mise en œuvre du Réseau hospitalier neuchâtelois sera effective à la fin de l’été. La nouvelle gouvernance sera en place le 1er septembre, au moment de l’entrée en fonction de la directrice du site de La Chaux-de-Fonds.

Deux directrices de site ont été nommées en février dernier : Claire Charmet pour la Métropole horlogère et Murielle Desaulles à Neuchâtel. Toutes deux siégeront dans un Collège de direction aux côtés de Sandra Jeanneret, directrice des soins, d’Olivier Plachta, directeur médical et de Léonard Blatti, directeur des finances et du centre des services transversaux.

Les membres du Conseil d’administration du RHNe devaient fournir différents rapports relatifs à l’organisation future du réseau cantonal au Conseil d’État en mars et juin de cette année. La pandémie de covid-19 a nécessité un allongement de cinq mois des délais. /comm-mwi