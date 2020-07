Plus de voitures à la rue de l’Orangerie entre le 6 juillet et le 1er novembre. Le trafic motorisé sera interdit dans cette rue qui fait le lien entre l’Hôtel DuPeyrou et le jardin anglais. Le but de cette initiative est « d’offrir aux habitants et aux visiteurs une expérience de convivialité inédite », indique la Ville de Neuchâtel dans un communiqué. /comm-dsa